Eski Beşiktaşlı Nkoudou ikinci baharını yaşıyor: Cristiano Ronaldo ile yarışıyor

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu, Damac'a transfer olmuştu.



Nkoudou performansıyla Suudi Arabistan Ligi'ne damga vurdu.



28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin iddialı takımlarından Al Ittihad'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta ağları iki kez sarstı.



Nkodou böylelikle forma giydiği 14 lig maçında 13 gol, 4 asiste ulaşmış oldu.



Fransız futbolcu gol krallığı için Al Nassr forması giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo ile yarışıyor.



Nkoudou, kendisiyle aynı sayıda gol atan Aleksandar Mitrovic ile birlikte ikinciliği paylaşıyor. Ronaldo ise 15 golle listenin zirvesinde.



Kevin Nkoudou'nun formasını giydiği Damac, 16 haftası geride kalan ligde 24 puanla 6. sırada yer alıyor.