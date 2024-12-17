Eski Darüşşafaka'lı basketbolcu Janis Timma ölü bulundu! (Janis Timma kimdir?)

2023/24 sezonunda Darüşşafaka forması giyen ve son olarak da Monbus Obradoiro’da oynayan basketbolcu Janis Timma’dan acı haber geldi. Janis Timma’nın cansız bedeni Moskova’da bulundu.



Ren TV’ye göre, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocası Timma’nın intihar ettiği bildirildi. Vefat eden oyuncunun yanındaki telefonunun ekran koruyucusunda “Anna’yı Ara” yazdığı ve polisin detaylı bir soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.



9 Aralık’ta Anna Sedokova’dan boşanan Timma, eşi ile bir süredir ayrı şehirlerde yaşıyordu. 32 yaşında hayatını kaybeden Timma, Baltık Basketbol Ligi'nin eski MVP'si ve uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu.

Timma, memleketi Krāslava'da basketbol oynayarak büyüdü , ancak daha sonra 15 yaşında Rīga'ya taşındı. İlk olarak ASK Rīga'nın gençlik sistemine katıldı ve 2008-09 sezonunun sonunda A takımı için birkaç kez forma giydi. Ertesi yıl ASK Riga dağıldı ve genç Letonyalı yeteneklerden oluşan bir takım olan DSN Rīga'da oynadı. Timma, DSN Rīga'nın 2009-10 sezonunda Letonya 2. ligini kazanmasına yardımcı oldu. Ayrıca bir sonraki sezonun çoğunu DSN Rīga'da oynayarak geçirdi.

Euroleague'de 5 sezon oynadı ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.



