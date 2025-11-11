Eski dünya iki numarasının çocuk heyecanı: Ons Jabeur anne oluyor

31 yaşındaki tenisçi Ons Jabeur, kariyerinde iki kez Wimbledon'ın finalisti olma başarısını göstermiş ancak turnuvayı kazanamamıştı.

2022 yılında dünya iki numarası olan Tunuslu tenisçi, profesyonel kariyerine hamileliği dolayısıyla ara verdiğini açıkladı.

Başarılı raket yakın zamanda oğlu olacağını açıkladı. Jabeur, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir mola ve deşarj olma zamanı... Bekleyin, gelmiş geçmiş en tatlı geri dönüşü yapacağız. Kortlar biraz daha beklemek zorunda kalacak. Çünkü en küçük takım arkadaşıma merhaba diyeceğim. Bebek bir erkek çocuğu çok yakında takıma katılacak.”