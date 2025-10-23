Eski Dünya Şampiyonu'na mobbing suçlaması: Satranç dünyasında şok ölüm

ABD'li satranç oyuncusu Daniel Naroditsky, 19 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

18 yaşında resmi olarak "büyükusta" ünvanını almaya hak kazanan Narodistky'nin kaybı satranç dünyasında şok etkisi yaratmıştı.

Büyükusta'nın ani ölümü hakkında incelemeler devam ederken Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan (FIDE) dikkat çeken bir açıklama geldi.



ESKİ ŞAMPİYON SUÇLAMALARIN ODAĞINDA



FIDE'nin yaptığı resmi açıklamaya göre 2000'den 2006'ya kadar dünya satrancının bir numarası olan Vladimir Kramnik inceleme altına alınacak.

50 yaşındaki eski şampiyon, açıklamalarında Narodistky'yi hileyle suçlamış ve bunu birçok kez dile getirmişti.

Kramnik'in iddialarına göre Narodistky ve diğer birçok satranç oyuncusu hamlelerini bilgisayar tavsiyesine göre yapıyordu. Oyuncular, oyundaki mevcut senaryoyu bilgisayar programına anlatıyor ve programın yaptığı kombinasyon hesabına göre bir sonraki hamlesine karar veriyordu.

