Eski Dünya Şampiyonu'na mobbing suçlaması: Satranç dünyasında şok ölüm
Eski Rus satranç oyuncusu Vladimir Kramnik'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Daniel Naroditsky hakkında yaptığı açıklamalar inceleme altına alındı.
ABD'li satranç oyuncusu Daniel Naroditsky, 19 Ekim 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.
18 yaşında resmi olarak "büyükusta" ünvanını almaya hak kazanan Narodistky'nin kaybı satranç dünyasında şok etkisi yaratmıştı.
Büyükusta'nın ani ölümü hakkında incelemeler devam ederken Uluslararası Satranç Federasyonu'ndan (FIDE) dikkat çeken bir açıklama geldi.
ESKİ ŞAMPİYON SUÇLAMALARIN ODAĞINDA
FIDE'nin yaptığı resmi açıklamaya göre 2000'den 2006'ya kadar dünya satrancının bir numarası olan Vladimir Kramnik inceleme altına alınacak.
50 yaşındaki eski şampiyon, açıklamalarında Narodistky'yi hileyle suçlamış ve bunu birçok kez dile getirmişti.
Kramnik'in iddialarına göre Narodistky ve diğer birçok satranç oyuncusu hamlelerini bilgisayar tavsiyesine göre yapıyordu. Oyuncular, oyundaki mevcut senaryoyu bilgisayar programına anlatıyor ve programın yaptığı kombinasyon hesabına göre bir sonraki hamlesine karar veriyordu.
"KİMSENİN İTİBARINA SALDIRILAMAZ"
Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İnsan hayatı ve itibar hepimiz tarafından paylaşılan en temel değerlerdir. Oyuna olan sevgimiz ve saygımız her ne kadar önemli olsa da bu değerler her zaman önce gelir. Son zamanlarda satranç dünyasında yapılan suçlamalar sınırı aşmıştır. Bu sadece kişinin itibarına değil, sağlığına yönelikte bir saldırıdır. Yaşananlar günümüz toplumu için de önemli bir sorundur. Vladimir Kramnik'in şu ana kadar başardığı her şeye büyük saygı duyuyoruz, sporumuza yaptığı katkı asla tartışılamaz. Kariyeri boyunca ulaştığı büyük başarılar sırasında gösterdiği sorumluluğu adalet ve saygı konusunda da göstermelidir. Bu sebeple, federasyon olarak Naroditsky'nin ölümünden önce ve sonra Kramnik tarafından verilen tüm demeçleri inceleme altına alıyoruz."
NARODISTKY SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
USA Today gazetesinin haberine göre geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Naroditsky, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmiş ve şunları söylemişti: "Kramnik olayından beri, iyi işler yapmaya başladığımda insanların en kötü niyetleri varsaydığını hissediyorum. Sorun sadece bunun kalıcı etkisi."
