Eski federasyon başkanının taciz skandalı: CAS itirazları reddetti
İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'in futbol faaliyetlerinden 3 yıl men cezasına itirazı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.
CAS, İspanya Futbol Federasyonunun eski başkanı Luis Rubiales'in "futbolla ilgili faaliyetlerden 3 yıl men" cezasına itirazını reddetti.
CAS'tan yapılan açıklamada, Rubiales'in 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki davranışının FIFA disiplin kurallarına göre "birden fazla ciddi ihlal" teşkil ettiğine karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Luis Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği, FIFA tarafından 2023 Ekim'de verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.
KADIN FUTBOLCUYU DUDAĞINDAN ÖPMÜŞTÜ
İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, gelen baskılar nedeniyle istifa etmişti.
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