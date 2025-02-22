Eski federasyon başkanının taciz skandalı: CAS itirazları reddetti

CAS, İspanya Futbol Federasyonunun eski başkanı Luis Rubiales'in "futbolla ilgili faaliyetlerden 3 yıl men" cezasına itirazını reddetti.



CAS'tan yapılan açıklamada, Rubiales'in 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki davranışının FIFA disiplin kurallarına göre "birden fazla ciddi ihlal" teşkil ettiğine karar verildiği belirtildi.



Açıklamada, Luis Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği, FIFA tarafından 2023 Ekim'de verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.

KADIN FUTBOLCUYU DUDAĞINDAN ÖPMÜŞTÜ



İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, gelen baskılar nedeniyle istifa etmişti.