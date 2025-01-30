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Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiralandı.

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

11 NUMARAYI GİYECEK

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

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