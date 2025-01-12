Eski Fenerbahçeli Szalai'nin yeni takımı belli oldu

Belçika Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Standard Liege, Alman temsilcisi Hoffenheim'dan Macar stoper Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.



Standard Liege Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

SON TAKIMINDA FORMA ŞANSI BULAMADI



Türkiye’de 2021-2023 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan Szalai, Macaristan Milli Takımı'nın ise 46 kez formasını giymeyi başardı.



Szalai, bu sezon Hoffenheim'da forma şansı bulamadı.