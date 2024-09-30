Eski futbolcu Andrea Capone otel odasında ölü bulundu

İtalya'da birçok takımda forma giyen Andrea Capone hayata veda etti.



Capone, İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında ölü bulundu.



İtalyan basınında çıkan haberlerde; 43 yaşındaki Capone'nin kazara düşme sonucunda kafa travması nedeniyle öldüğü yazıldı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR



Capone, Cagliari'nin altyapısında yetişmiş ve ülkesinde Vicenza, Treviso, Salernitana gibi kulüplerde oynamıştı.