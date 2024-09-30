Eski futbolcu Andrea Capone otel odasında ölü bulundu
İtalya Serie A'da forma giyen eski futbolcu Andrea Capone 43 yaşında otel odasında ölü bulundu.
İtalya'da birçok takımda forma giyen Andrea Capone hayata veda etti.
Capone, İtalya'nın Cagliari şehrindeki 5 yıldızlı bir otelin odasında ölü bulundu.
İtalyan basınında çıkan haberlerde; 43 yaşındaki Capone'nin kazara düşme sonucunda kafa travması nedeniyle öldüğü yazıldı.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Capone, Cagliari'nin altyapısında yetişmiş ve ülkesinde Vicenza, Treviso, Salernitana gibi kulüplerde oynamıştı.
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