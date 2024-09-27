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Eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

Eski milli futbolcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda silahlı saldırıya uğradığını ve ayağından yaralandığını açıkladı.

Eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

'nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı - 1

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