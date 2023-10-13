Eski futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek annesini dolandırdılar

OLAYIN AYRINTILARI

Olay, 24 Ağustos'ta Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cerrahi maskeli dolandırıcı, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eski oyuncusu, eski milli futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in 88 yaşındaki annesi Müjgan Çetiner'in kapısını çaldı. Dolandırıcı, kapıyı açan yaşlı kadına oğlu Raşit Çetiner'in arkadaşı olduğunu ve onun yanından geldiğini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, gelen kişiyi evine davet etti. İçeri giren kişi, Müjgan Çetiner'e oğlu Raşit'in İstanbul'a geldiğini ve 10 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Telefonundan birisini arayan dolandırıcı, oğlunla konuşuyorum diyerek telefonu Müjgan Çetiner'e verdi. Telefondaki kişi Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek Müjgan Çetiner'e gelen kişiye 10 bin lira vermesini söyledi. Bunun üzerine Müjgan Çetiner, telefondaki kişiye 10 bin lira parasının olmadığını 5 bin 400 lirasının olduğunu söyledi. Çetiner telefonu kapattıktan sonra evdeki nakit 5 bin 400 lira parayı gelen kişiye verdi. Şüpheli kendisine verilen paranın içinden 400 lirayı Çetiner'e geri vererek 5 bin lirayı alıp evden ayrıldı.



Dolandırıcı gittikten sonra oğlu Raşit'i arayan Müjgan Çetiner, istediği parayı arkadaşına verdiğini söyledi. Oğlunun İstanbul'da değil İzmir'de olduğunu ve böyle bir para istemediğini öğrenen Müjgan Çetiner dolandırıldığını anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu. Çetiner'in şikayeti üzerine eve gelen şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

RAŞİT ÇETİNER HAKKINDA

Raşit Çetiner, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcularındandır. Şubat 2010'dan itibaren ikinci kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Aralık 2011'de ise görevine son verildiği açıklanmıştır. Galatasaray taraftarı tarafından "Baba Raşit" lakabıyla bilinen Çetiner evli ve iki erkek çocuk babasıdır.