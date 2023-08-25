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Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Konyaspor'da

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi, yeniden Süper Lig'e döndü. 34 yaşında futbolcu Konyaspor'a imza attı.

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Konyaspor'da

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Sevilla, Roma, Galatasaray gibi takımların formasını giyen Steven Nzonzi kariyerine 'da devam edecek.

2019-2020 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Nzonzi, 37 numaralı formayı terletecek.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Tümosan Konyaspor'umuz, Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Bulut hazır bulundu.

Orta saha bölgesinde görev yapan Fransız futbolcu, Stoke City, Blackburn Rovers, Roma, Sevilla, Rennes takımlarında forma giydi. Nzonzi, son olarak Katar Ligi ekibi Al-Rayyan SC de yaklaşık 2 sezon oynadı. Bir yıllık imza attığımız Steven Nzonzi, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Tecrübeli orta saha takımımızda 37 numaralı formayı terletecek."

Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi Konyaspor'da - 1
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