Eski Galatasaraylı Tudor, Premier Lig devinde

Tottenham'in yeni menajeri Igor Tudor oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada; 47 yaşındaki teknik adamla sezon sonuna kadar anlaştıkları açıklandı.



Hırvat teknik adam en son Juventus'u çalıştırmıştı.



İtalyan ekibinde çıktığı 24 maçta, 10 galibiyet ,8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan teknik adamın görevine 26 Ekim'de son verildi.

GALATASARAY KARNESİ



Tudor 2017 sezonunda Galatasaray'ın başına geçmişti, sezonu tamamlayamadan yerini Fatih Terim'e bırakmıştı.

Tudor Galatasaray'da 34 maçta 1.79'luk ortalama elde etmişti.