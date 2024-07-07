Eski Hatay Spor İl Müdürünün Barış Alper paylaşımına soruşturma

Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürünün paylaşımına soruşturma açıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek'in, 2 Mayıs 2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir." ifadesi kullanıldı.



Murat Gevrek hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldığı kaydedildi.



Eski Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek’in Barış Alper paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem yaratmıştı. Gevrek, tweetini gelen tepkiler sonrası silmişti.