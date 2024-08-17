Eski Karşıyakalı Brown'ın yeni adresi Bursa oldu

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacağı yeni sezon öncesi Errick McCollum hariç tüm yabancılarını değiştirerek 5 yeni yabancı takviyesi yapan Karşıyaka'nın eski oyuncularından Jaylon Brown, ligdeki rakiplerden Bursaspor'a transfer oldu.

Yeşil-kırmızılılarda son iki sezonda görev yapan 30 yaşında, 1.83 boyundaki şutör guard, Bursa temsilcisine imza attı.

Jaylon Brown yeşil-kırmızılılarda ligde 10.2 sayı, 1.8 ribaund, 2.6 asist, Şampiyonlar Ligi'nde 7.9 sayı, 1.7 ribaund, 1.9 asist ortalamasıyla görev yapmıştı.

Özellikle Avrupa'da ses getirecek bir kadro oluşturmak isteyen Kaf-Kaf sezon öncesi transferde Jerry Boutsiele, Fatts Russell, James Webb, Damien Jefferson ve Sean McDermott'un yanı sıra Muhsin Yaşar'ı almıştı.