Eski milli basketbolcu Barış Küce hayatını kaybetti (Barış Küce kimdir?)

BARIŞ KÜCA KİMDİR?



Barış Küce 1946 yılında dünyaya geldi. Aynı zamanda eski milli basketbolcu ve antrenör olan Savaş Küce'nin de kardeşidir.



Gençliğinde futbolda iddialıyken ayağında çıkan rahatsızlık yüzünden ona başka bir spor yapması önerildi. Hiç tanımadığı basketbolu abisinin maçlarını seyrede seyrede öğrendi. Ankara Koleji'nde okuyordu. Kolej genç takımında 2 yıl oynadı. Yeteneği sayesinde bir anda Genç milli basketbol takımına seçildi



1962-1976 yılları arasında Altınordu, Fenerbahçe ve TED Kolejliler formalarını giydi ve skorer oyunuyla Türk millî takımının da değişmez oyuncularından oldu.



Sarı-lacivertli formayla oynadığı 1966-67 sezonunda bu takımın Türkiye Kupası şampiyonu olmasında önemli rol oynadı. Ay-yıldızlı formayı 1971 ve 1973 Avrupa şampiyonalarında giydi. 1967 yılında Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda bronz ve 1971 yılında İzmir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan takımlarda yer aldı.





Avrupa sayı kralı olduğu 27 yaşında aktif basketbol yaşantısını noktaladı ve 1970 yılında girdiği hazır giyim sektöründe ticaret hayatına devam etme kararı aldı. Barış Butik'ten Limon Company'ye dönüşen markasıyla 29 yılda Ankara'dan Mersin'e, İstanbul'dan Antalya'ya kadar 19 ile yayılan mağazalar zincirinin sahibi oldu.



Ankara Kolejliler ile Millî Takım adaylarının karşı karşıya geldiği 12 Ekim 1976 tarihli jübile maçı ile potalara veda etti.



İlk eşiyle üç kez olmak üzere toplam altı kere evlendi. Üç çocuk sahibi oldu. Oğlu Cömert Küce de babasının izinden giderek 1. Ligde önemli süreler alan ve millî takıma kadar yükselen bir basketbolcu oldu.