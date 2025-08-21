Eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca hayatını kaybetti

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüp, Kozluca'nın vefatıyla ilgili paylaşım yaparak, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Mirasımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca’yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

