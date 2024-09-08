Eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti (İlkan Karaman kimdir, hangi takımlarda oynadı?)

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da geçirdiği trafik kazası sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş taziye mesajı paylaşımlarında bulundu.



Fenerbahçe, İlkan Karaman için "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." şeklinde açıklama yaptı.



Beşiktaş'ın paylaşımında ise "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.