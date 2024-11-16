Eski milli basketbolcu Tahir Benli hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu Tahir Benli hayata veda etti.



TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Benli'nin cenazesi 17 Kasım Pazar (yarın) günü Gölbaşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da merhum Benli için taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:



"Milli takımımızın eski basketbolcularından Tahir Benli’nin vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."