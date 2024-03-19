Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda da forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.
Aort yırtılması nedeniyle ameliyat edilen Ersen Martin uzun süredir tedavi görüyordu. Martin, 10 Mart'ta entübe edilmişti.
ERSEN MARTİN KİMDİR?
23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Ersen Martin, 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi.
2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.
2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.
Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı.
Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı.
2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.
SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Ersen Martin'in hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasından art arda başsağlığı mesajları geldi.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK:
"Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
BEŞİKTAŞ:
"Eski futbolcumuz Ersen Martin’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Ersen Martin'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz."
GALATASARAY:
"Eski milli futbolcu Ersen Martin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ersen Martin'e, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."
TRABZONSPOR:
"Eski futbolcumuz Ersen Martin'in hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Yaşamını yitiren Ersen Martin’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Cenaze
- Futbolcu