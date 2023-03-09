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Eski milli kaleci Okan Gedikali hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kalecilerden Okan Gedikali'nin (62) vefat ettiğini duyurdu.

Eski milli kaleci Okan Gedikali hayatını kaybetti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kalecilerden Okan Gedikali'nin (62) vefat ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski kalecisi Okan Gedikali'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Okan Gedikali'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Gençlerbirliği'ne ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Gedikali'nin cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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