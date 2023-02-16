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Eski milli kürekçi Sema Arzu Lermi Doğanhan hayatını kaybetti

Türkiye Kürek Federasyonu, eski milli sporculardan Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski milli kürekçi Sema Arzu Lermi Doğanhan hayatını kaybetti

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Türkiye Kürek Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İzmir'in Foça ilçesinde Reha Necla Midilli Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan 51 yaşındaki Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin eski milli sporcularından Sema Arzu Lermi Doğanhan'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Kürek Federasyonu olarak Sema Arzu Lermi Doğanhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Doğanhan'ın yarın Foça Fatih Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'a götürülerek defnedileceği belirtildi.

Eski milli sporcu Doğanhan'ın vefatına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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