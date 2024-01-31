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Eski NBA şampiyonu uyuşturucudan dolayı tutuklandı

Indiana Eyalet Polisi, Eski NBA şampiyonu Rajon Rondo'nun aracında uyuşturucu ve ateşli silah buldu. Eski guard tutuklanarak hapishaneye gönderildi ancak daha sonra kefaleti ödendiği için serbest bırakıldı.

Eski NBA şampiyonu uyuşturucudan dolayı tutuklandı

Son olarak Los Angeles Lakers ile şampiyonluğu yaşayan Rajon Rondo, geçtiğimiz günlerde Indiana eyaleti polisine üzerinde uyuşturucuyla yakalandı.

Trafik ihlali nedeniyle durdurulan eski guardın aracından ateşli silah, uyuşturucu kullanımını sağlayacak malzemeler ve uyuşturucu bulundu.

Dört kez All-Star seçilen oyuncu hapishaneye götürüldü ancak kefaleti ödenerek serbest bırakıldı.

Rondo'nun ilk duruşmasının 27 Şubat'ta Jackson County Yüksek Mahkemesi'nde görüleceği kaydedildi.

RAJON RONDO KİMDİR

Rondo lise kariyerine Louisville'de başladı ve Kentucky Wildcats'te yıldız bir guard olarak geri döndü.

2006'da Phoenix Suns tarafından draftın ilk turunda seçildi ve NBA'de 16 sezon oynayarak 2008'de Boston Celtics ve 2020'de ise Los Angeles Lakers ile şampiyonluklar yaşadı.

Ayrıca eski guard ligde 3 kez asist kralı, 1 kez de top çalma kralı oldu. 

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