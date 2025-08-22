Eski NBA yıldızı 40 yaşında futbola başladı
Bir dönem NBA'de forma giyen 2,26 metre boyundaki Rus basketbolcu Pavel Podkolzin, 40 yaşında futbol kariyerine başladı.
Rusya amatör lig takımlarından Amkal, eski NBA yıldızı Pavel Podkolzin'i santrfor olarak kadrosuna kattı.
Podkolzin, takımın Rusya Kupası'nda Kaluga'yı 1-0 yendiği maçta ilk 11'de forma giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Podkolzin'in takımıyla çıktığı ilk maçtan görüntülere yer verildi.
Podkolzin'in top koşturduğu anlar, uzun boyu nedeniyle ilginç görüntülere sahne oldu.
