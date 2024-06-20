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Eski Pınar Karşıyakalı Colson'a talip çok

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın eski yabancı oyuncularından Bonzie Colson, transferde Euroleague'deki temsilcilerimizi peşine taktı.

Eski Pınar Karşıyakalı Colson'a talip çok

Karşıyaka'ya 2021-2022 sezonunda Fransa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nin MVP'si olarak gelip tek sezon oynadıktan sonra ayrılan ABD'li forvet 2 sezondur Euroleague takımlarından Maccabi Tel Aviv'de görev yaptı.

İsrail ekibinden savaş nedeniyle ayrılmak isteyen Colson'a Monaco'nun yanı sıra hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe'nin talip olduğu öğrenildi. Karşıyaka'ya beklenen katkıyı veremeyen Colson, Euroleague'de geçen sezon 12.6 sayı, 5.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

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