Eski şampiyonun kızı McLaren'de

Fin sürücü Mika Hakkinen, McLaren takımı ile birlikte Formula 1'in 1998 ve 1999 sezonlarını şampiyon olarak tamamlamıştı.

Şu sıralar emekliliğin tadını çıkarmakta olan 57 yaşındaki pilot, eski takımına geri döndü. Eski yarışçının 14 yaşındaki kızı Ella Hakkinen, takımın "Sürücü Geliştirme Programı"nın bir parçası oldu.

Hakkinen, kızının ilerde Formula 1'in ilk kadın pilotu olabileceğini söylerken McLaren CEO'su Zak Brown da genç sürücünün takıma katılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Brown, "Motor sporlarında kadınların temsiliyetini arttırmak için yapmamız gereken daha çok şey var. Şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı son derece gururluyum. Şu an 'Sürücü Geliştirme Programı'nda yer alan üç harika pilotumuz var. Bu çok heyecan verici. Onları pistte görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.