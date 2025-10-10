Eski takım arkadaşından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme: "Seni besleyen ele vurma"
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da beraber oynadığı Bafetimbi Gomis, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye katılmasıydı...
Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Aktürkoğlu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.
Sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği dönemden takım arkadaşı olan Bafetimbi Gomis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Fransız eski futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili SporON'da değerlendirmeler yaptı.
"SENİ BESLEYEN ELE VURMA"
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye geçiş sürecinin daha iyi olabileceğini vurgulayan Gomis, "Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızcada bir söz vardır, "Seni besleyen ele vurma" diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz. Fatih Terim ve Okan Buruk, onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçişi daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." dedi.
"BENİM YERİME PANDEV GELMİŞTİ"
Galatasaray'a transferinden önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de temasları olduğunu söyleyen Bafetimbi Gomis, "Galatasaray'a gelmeden önce 2009-10'da Fenerbahçe ile bir temasım oldu. Ancak sonra anlaşma gerçekleşmemişti. 2012-13 dönemi sonrası Galatasaray ile bir temas oldu anlaşma da sağlandı ama koşullar değişti ve Pandev'i tercih ettiler. Hugo Almeida'nın ayrıldığı sezon Beşiktaş ile temas olmuştu ama anlaşma gerçekleşmemişti. Galatasaray'a geldiğim dönemde Cenk Ergün'ün çok büyük bir etkisi vardı. Yakın bir ilişkimiz vardı. Kariyerimde verdiğim en iyi kararlardan biri. Çünkü kişiliğim de Galatasaray ile uyuşuyor." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Kerem Aktürkoğlu
- Bafetimbi Gomis
- Galatasaray