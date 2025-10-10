Eski takım arkadaşından Kerem Aktürkoğlu'na gönderme: "Seni besleyen ele vurma"

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan olaylarından biri, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye katılmasıydı...



Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferiyle büyük ses getiren Aktürkoğlu, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekmişti.



Sarı-lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcunun sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği dönemden takım arkadaşı olan Bafetimbi Gomis, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Fransız eski futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili SporON'da değerlendirmeler yaptı.

"SENİ BESLEYEN ELE VURMA"



Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye geçiş sürecinin daha iyi olabileceğini vurgulayan Gomis, "Kerem Aktürkoğlu'nun söylediklerinde katılmadığım bazı noktalar var. Fransızcada bir söz vardır, "Seni besleyen ele vurma" diye. Sizi alt liglerden alan büyük kulüpler sayesinde vitrine çıkıyorsunuz. Fatih Terim ve Okan Buruk, onun gelişimlerine katkı sağladı. Bu geçişi daha iyi yapılabilirdi açıklama olarak." dedi.