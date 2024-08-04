Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti

Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, eski başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

Erdem’in, cenazesi yarın saat 14.00’te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından, ikindi namazını müteakip İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.



Külüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucularından, eski başkanımız, eski asbaşkanımız ve eski yöneticimiz Ahmet Salih Erdem, 1933 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaokulu Trabzon Lisesi’nin orta bölümünde, liseyi ise Ticaret Lisesi’nde okudu. Sonrasında vatani görevini tamamlamak üzere askere giden Erdem, görevini tamamlayarak Trabzon’a döndü. Fiskobirlik’te iş hayatına adım atan Erdem, burada genel müdürlük görevlerinde bulundu. Emekli olduktan sonra da aynı kurumun yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.



Erdem, 1950’li yılların sonlarında arkadaşlarıyla birlikte Yıldızspor’u kurdu. Daha sonra kulübün ismi değişti ve 24 Şubat oldu. 1960’lı yılların başında ise kendisine İdmanocağı kulübü yöneticiliği teklif edildi ve bu teklifi kabul ederek görevine başladı. 1967 yılına gelindiğinde ise Trabzonspor’u kuran 20 kişi arasında yer alarak hem kurucumuz hem de ilk yöneticilerimizden biri oldu. 1973 yılında eski başkanımız Suat Oyman’ın yönetiminde 2. başkanlık görevini sürdürürken, Oyman’ın göreve devam etmemesi üzerine yapılan kongrede başkan seçildi ve kulübümüzün 4. başkanı olarak kayıtlara geçti. Öze dönüşün mimarlarından biri olan Erdem başkanlığında Trabzonspor, hasretle beklediği 1. Lig’e yükseldi. Ahmet Salih Erdem başkanlığında İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Trabzonspor, 1975 yılında tarihimizdeki en anlamlı kupalarımızdan biri olan Kıbrıs Barış Kupası’nı da müzesine götürdü.



Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Ahmet Salih Erdem, bu görevini 5 dönem sürdürdü. Mütevazılığı, duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ahmet Salih Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı." denildi.