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Eski Trabzonsporlu Rayyan Baniya A Milli Takım'da

Bir dönem Trabzonspor forması giyen kariyerine kiralık olarak Palermo'da devam eden Rayyan Baniya, A Milli Futbol Takımı kadrosuna alındı.

Eski Trabzonsporlu Rayyan Baniya A Milli Takım'da

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynanacak kritik rövanş öncesi Palermo forması giyen Rayyan Baniya’yı kadroya davet etti.

26 yaşındaki stoper, Macaristan rövanşı öncesinde takımla ilk antrenmanına çıktı.

DAHA ÖNCE ÇAĞRILMIŞ ANCAK FORMA GİYMEMİŞTİ

2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olan Baniya, 2023'te 2 milyon euro bedelle 'a transfer olmuştu.

İtalyan kökenli Baniya 2023 yılında da kadrosuna alınmış ancak süre alamamıştı.

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