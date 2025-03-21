Eski Trabzonsporlu Rayyan Baniya A Milli Takım'da

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynanacak kritik rövanş öncesi Palermo forması giyen Rayyan Baniya’yı kadroya davet etti.



26 yaşındaki stoper, Macaristan rövanşı öncesinde takımla ilk antrenmanına çıktı.

DAHA ÖNCE ÇAĞRILMIŞ ANCAK FORMA GİYMEMİŞTİ



2021 yılında Fatih Karagümrük'e transfer olan Baniya, 2023'te 2 milyon euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.



İtalyan kökenli Baniya 2023 yılında da milli takım kadrosuna alınmış ancak süre alamamıştı.