Eski Trabzonsporlu Mehmet Can Süper Lig'e dönüyor
Eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir. Beşiktaş ile Başakşehir genç futbolcuyu takip ediyor.
Mehmet Can Aydın, Süper Lig'e dönebilir.
Sezon sonunda Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcunun talipleri artıyor.
TALİP OLAN KULÜPLER
Beşiktaş ile Başakşehir'in yanı sıra Werder Bremen ve Hamburg Mehmet Can ile ilgileniyor. Bir çok Championship ekibi de oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için bekliyor.
Schalke 04 altyapısında yetişen Mehmet Can Aydın, daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak 23 maçta forma giymişti.
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