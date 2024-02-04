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Eski Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonunun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Eski Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı hayatını kaybetti

Eski Türkiye Federasyonu Başkanı Şadi Toker yaşamını yitirdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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