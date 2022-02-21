Eskişehir'de hentbol maçında tribün karıştı

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Eskişehir Ormanspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele tribünde çıkan olaylar nedeniyle durdu. Siyah-beyazlı taraftarlar salondan polis eşliğinde çıkarıldı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 16’ncı hafta karşılaşmasında Eskişehir Ormanspor, Porsuk Spor Salonu’nda Beşiktaş’ı konuk etti.



Maçın ilk dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan karşılıklı atışmalar, taşkınlığa dönüştü. Bunun üzerine mücadele iki kez duraklatıldı.



Uyarılara karşın olayların devam etmesi üzerine federasyon gözlemcisi, Beşiktaş taraftarlarının salondan çıkarılmasına karar verdi.



Beşiktaş taraftarları Porsuk Spor Salonu’ndan çıkarılarak polis ekipleri eşliğinde geldikleri otobüslere bindirildi ve şehirden ayrıldı. Yaşanan olaylarda bir taraftar gözaltına alındı.



Maç, yaklaşık bir saat sonra yeniden başlatıldı.



Maçın ilk yarısını Beşiktaş, Ormanspor karşında 11-5 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 22-15 kazandı.