Eskişehirli öğrenciler Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı
Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Kırıkkale'de düzenlenen bölge müsabakalarında grupları geçerek Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.
Eskişehir Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, bölge müsabakalarında grupları geçerek Türkiye yarı finallerine katılma hakkı elde etti.
Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehirli öğrencilerin başarısını resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
Paylaşımda, Suzan Gürcanlı Ortaokulu Yıldız Erkekler Voleybol Takımı'nın Eskişehir birincisi olduğu belirtildi.
Kırıkkale'de düzenlenen bölge müsabakalarında grupları geçen takımın Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandığı ifade edildi.
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