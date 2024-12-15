Eskişehirpor maçına taraftardan erken hazırlık
Eskişehirspor taraftarı, Manavgat Belediyespor ile oynanacak mücadele öncesinde günün erken saatlerinde forma, atkı ve berelerle şehirde toplanmaya başladı.
Eskişehirspor taraftarı maç günü şehir merkezinde siyah-kırmızı forma, atkı ve berelerle dolaşarak takımlarına olan bağlılıklarını gösterdi.
Eskişehirspor taraftarı bugün saat 18.00'da oynanacak Manavgat Belediyespor maçı için günün erken saatlerinden itibaren hazırlık yapmaya başladı.
Maç günü şehir merkezinde kırmızı-siyaha forma, atkı ve berelerle dolaşan çok sayıda Eskişehirsporlu şehre renk kattı.
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