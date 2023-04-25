Eskişehirspor efsanesi amatöre düşüyor: Ali Onur Cerrah dönemi sona erdi

Eskişehirspor, teknik direktör Ali Onur Cerrah ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrası yollarını ayırdı.



TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehir temsilcisinin kırmızı-siyahlı yönetimi, teknik direktör Cerrah ile 8 Mart 2023 tarihinde sözleşme imzalamış ve takımın başına getirmişti. Böylece teknik adam Es-es'in futbol takımının başında toplam sadece 48 gün görev yapmış oldu.



Bu süre zarfında Eskişehirspor'un başında 8 lig maçına çıkan teknik adam, 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 8 puan topladı. Eskişehirspor Ali Onur Cerrah yönetiminde kalesinde 14 gol görürken, 8 kez rakip fileleri havalandırdı.



Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Cerrah ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz" sözleri yer aldı.





Ali Onur Cerrah 4 MAÇ KALA PUAN FARKI 8'E ÇIKTI



Eskişehirspor, son maçında 52 Orduspor'a farklı mağlup oldu. Rakibine 5- 0'lık skorla boyun eğen Es-Es, ligde amatör kümeye düşmek üzere. 70'li yıllarda şampiyonluğa oynayan ve efsane kadrosuyla büyük takımların korkulu rüyası olan Siyah-Kırmızılı takımın ligde kalması zora girdi.



52 Orduspor karşısında alınan yenilgiyle sezonun tamamlanmasına 4 maç kala Siyah-Kırmızılı'ların düşme hattının üstüyle arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Eskişehirspor'un tüm maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor. Tottenham'da 6-1'lik ağır yenilginin faturası Cristian Stellini'ye kesildi Haberi Görüntüle