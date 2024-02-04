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Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6 golle geçti

BAL Ligi'nde Eskişehirspor, sahasında Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6 golle geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. hafta mücadelesinde , Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Eskişehirspor - Eskişehir Demirspor karşılaşması Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda maç saat 14.00'te başladı.

Eskişehirspor, Ercan Kuruçay'ın 2, 26 ve 57. dakikalarda, Ahmet Sezer'in 45. dakikada, Sergen Şakirler'in de 69 ve 76. dakikalarda dakikalarda attığı gollerle 6-0 gibi farklı bir skor sahadan galip ayrıldı.

Müsabakayı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca tribünden takip etti.

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