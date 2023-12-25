Eskişehirspor'da İbrahim Baş dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Kırmızı siyahlı kulüp, sezon başından beri takımda görev yapan teknik direktör İbrahim Baş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda Teknik Direktörümüz İbrahim Baş’ın istifasını kabul etmiştir. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta 11. hafta sonunda 8 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 25 puanla lider durumda bulunuyor.