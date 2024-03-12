Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi resmen başladı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Karaveli, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekibi çalıştıracak.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'umuz, Öner Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı" ifadeleri yer aldı.

Önder Karaveli'nin Beşiktaş sonrasında çalıştırdığı takımlar ise şöyle;

Adanaspor, 68 Aksaray Belediye, Eskişehirspor

