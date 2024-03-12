Eskişehirspor'da Önder Karaveli dönemi resmen başladı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Karaveli, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı ekibi çalıştıracak.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Eskişehirspor'umuz, Öner Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı" ifadeleri yer aldı.
Önder Karaveli'nin Beşiktaş sonrasında çalıştırdığı takımlar ise şöyle;
Adanaspor, 68 Aksaray Belediye, Eskişehirspor
Eskişehirspor’umuz, Önder Karaveli ile teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) March 12, 2024
Hoş geldin Önder Karaveli! ⚫🔴 #ŞampiyonBizOlacağız pic.twitter.com/l6vdler2Zl
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