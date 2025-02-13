Eskişehirspor'un altın çağında oynamıştı: Milli takımın eski futbolcusu Fethi Heper hayatını kaybetti

Eskişehirspor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Heper'in 1965-1974 yılları arasında Eskişehirspor'un formasını terlettiği hatırlatıldı.



Heper'in Eskişehir temsilcisinin takım kaptanlığını yaptığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"9 sezonda attığı 121 golle adını tarihimize altın harflerle yazdırmış, eski milli futbolcumuz, efsanemiz Fethi Heper'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Eskişehirspor'umuz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da Eskişehirspor'un "efsane" golcüsü, eski milli futbolcu ve maliye profesörü Fethi Heper'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına sabır ve başsağlığı dileriz"

CENAZE AYRINTILARI BELLİ OLDU

KOAH tedavisi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Heper, 15 Şubat Cumartesi günü Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.