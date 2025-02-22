Eskişehirspor'un efsanesi "Amigo Orhan" hayatını kaybetti
Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla tanınan eski amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Eskişehirspor tribünlerinin "Amigo Orhan" lakabıyla tanınan siması Orhan Erpek, yaşamını yitirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Erpek'in, evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz."
Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) February 22, 2025
Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/9fiGO7ooSc
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