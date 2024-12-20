Eşleşmeler belli oldu: UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü turnuvasında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura töreniyle belirlendi. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak. İşte, UEFA Konferans Ligi play-off maçları hakkında bilgiler...
Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda mücadele edecek. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.
Play-off turunda eşleşmeler şöyle:
Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)
Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)
Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)
Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)
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