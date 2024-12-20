Eşleşmeler belli oldu: UEFA Konferans Ligi play-off maçları ne zaman?

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak. İşte, UEFA Konferans Ligi play-off maçları hakkında bilgiler...



Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan Chelsea (İngiltere), Vitoria (Portekiz), Fiorentina (İtalya), Rapid Wien (Avusturya), Djurgarden (İsveç), Lugano (İsviçre), Legia Varşova (Polonya) ve Cercle Brugge (Belçika) ile play-off turunu geçecek 8 takım, son 16 turunda mücadele edecek. Son 16, çeyrek ve yarı final kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.



Play-off turunda eşleşmeler şöyle:



Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya)



Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)



Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya)



Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)​​​​​​​



TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya)



Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan)



Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda)



Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)