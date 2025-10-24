Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Espanyol - Elche karşı karşıya geliyor. Elche zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Espanyol - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ESPANYOL - ELCHE MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Espanyol - Elche kozlarını paylaşıyor. Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 17.15’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

