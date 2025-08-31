Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Osasuna , zorlu Espanyol deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Espanyol’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.



ESPANYOL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya LaLiga’da üçüncü hafta mücadelesinde Espanyol - Osasuna kozlarını paylaşacak.



Sevilla'da, Estadio Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak bugün (31 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

