Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanya
İspanya’da haftanın önemli mücadelesinde Espanyol, Osasuna’yı ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Espanyol ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Espanyol - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden olan LaLiga’da üçüncü hafta heyecanı devam ediyor. Osasuna , zorlu Espanyol deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor Espanyol’da ise gözler yıldız oyuncularda olacak.
ESPANYOL - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?
İspanya LaLiga’da üçüncü hafta mücadelesinde Espanyol - Osasuna kozlarını paylaşacak.
Sevilla'da, Estadio Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanacak bugün (31 Ağustos) saat 20.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
