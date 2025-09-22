Espanyol - Valencia mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın ekranlara geleceği kanalı ve başlangıç saatini araştırıyor. Peki Espanyol - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN?

İspanya LaLiga'da kritik ahftada Espanyol ve Valencia karşı karşıya geliyor. Mücadele 23 Eylül salı günü saat 20:00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.