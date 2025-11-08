Espanyol - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İspanya LaLiga )
08.11.2025 15:12
NTV - Haber Merkezi
İspanya’da heyecan Espanyol - Villarreal maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Espanyol - Villarreal karşı karşıya geliyor. Villarreal zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Espanyol - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
ESPANYOL - VİLLARREAL MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
LaLiga’da haftanın dikkat çeken maçında Espanyol - Villarreal kozlarını paylaşıyor. Cornella de Llobregat'da, Stage Front Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım cumartesi günü saat 23.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.