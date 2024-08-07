Esra Yıldız Kahraman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı. İlk kez katıldığı Tokyo 2020'de çeyrek finalde elenerek 5'inci olan 27 yaşındaki Esra, Paris 2024'teki başarısıyla olimpiyatlardaki ilk madalyasını kazanmış oldu. İşte, Esra Yıldız Kahraman hakkında bilgiler...



ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?



Esra Yıldız Kahraman, 4 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kariyerine devam etmektedir.



Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı.



Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu.



Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi.



5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.

