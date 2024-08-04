Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı ne zaman?

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi. İşte, Esra Yıldız Kahraman yarı final maçı tarihi...



North Paris Arena'daki organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaştı.



Karşılaşmada ilk raundu 5-0 kazanan milli sporcu, ikinci raundu ise 4-1 kaybetti. Son rauntta üstünlüğü tekrar eline alan Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.



ESRA YILDIZ KAHRAMAN'IN MAÇI NE ZAMAN?



Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.