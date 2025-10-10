Estonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Estonya - İtalya maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. İtalya zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Estonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



ESTONYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Estonya ve İtalya karşı karşıya geliyor. Tallinn'da, A. Le Coq Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

