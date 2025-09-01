Estonya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Avrupa Şampiyonası
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’ndaki 4. maçına çıkıyor. Milliler, grup aşamasında namağlup ilerlerken bugün Estonya ile kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Peki, Estonya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’nda yoluna kayıpsız devam eden Türkiye, Estonya karşısında mutlak galibiyet için parkeye çıkıyor. Grupta oynadığı üç maçın tamamını kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, dördüncü karşılaşmasında Estonya ile karşılaşacak. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanacak mücadele, Türkiye’nin grup liderliği yolundaki iddiası açısından büyük önem taşıyor. Peki, Estonya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ESTONYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Estonya arasındaki EuroBasket 2025 A Grubu mücadelesi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da gerçekleşecek karşılaşma, saat 14.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
MİLLİLER NAMAĞLUP
A Milli Basketbol Takımı, grupta oynadığı ilk üç maçın tamamını kazanarak son 16 turuna adını şimdiden yazdırdı. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde parkeye çıkan ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu etkili oyunla hem hücumda hem de savunmada dikkat çekiyor. Türkiye, Estonya karşısında da kazanarak gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.
ESTONYA'NIN GRUPTAKİ DURUMU
Estonya, geride kalan 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. A Grubu’nda 4. sırada bulunan Estonya, Türkiye karşısında sürpriz peşinde olacak.
