Estonya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Avrupa Şampiyonası

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu’nda yoluna kayıpsız devam eden Türkiye, Estonya karşısında mutlak galibiyet için parkeye çıkıyor. Grupta oynadığı üç maçın tamamını kazanarak son 16 turuna çıkmayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, dördüncü karşılaşmasında Estonya ile karşılaşacak. Letonya’nın başkenti Riga’da oynanacak mücadele, Türkiye’nin grup liderliği yolundaki iddiası açısından büyük önem taşıyor. Peki, Estonya-Türkiye basketbol milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ESTONYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Türkiye ile Estonya arasındaki EuroBasket 2025 A Grubu mücadelesi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü oynanacak. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da gerçekleşecek karşılaşma, saat 14.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

