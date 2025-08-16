Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz)
Portekiz Liga’da mücadele eden Benfica, Estrela deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi olan Benfica’nın mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Benfica’da Estrela mücadelesi öncesinde gözler Kerem Aktürkoğlu’nda olacak. Sezonun iddialı takımlarından Estrela, Benfica karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bruno Lage’nin ekibi Benfica ise sezonun ilk mücadelesinde hata yapmak istemiyor.
ESTRELA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz’de birinci hafta mücadelesinde Estrela ve Benfica - kozlarını paylaşıyor.
Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak Estrela - Benfica maçı bugün (16 Ağustos) saat 22.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
