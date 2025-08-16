Estrela - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz)

Benfica’da Estrela mücadelesi öncesinde gözler Kerem Aktürkoğlu’nda olacak. Sezonun iddialı takımlarından Estrela, Benfica karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bruno Lage’nin ekibi Benfica ise sezonun ilk mücadelesinde hata yapmak istemiyor.



ESTRELA - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz’de birinci hafta mücadelesinde Estrela ve Benfica - kozlarını paylaşıyor.



Estádio José Gomes Stadyumu'nda oynanacak Estrela - Benfica maçı bugün (16 Ağustos) saat 22.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

