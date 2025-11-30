Ethem Eren Vardar Denizli İdman Yurdu kadrosunda

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk adaylarından Karşıyaka'ya deplasmanda 2-0 yenilerek son 2 maçından puansız ayrılan Denizli İdman Yurdu, genç futbolcu Ethem Eren Vardar'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapı geçmişiyle Türk futbolunun önemli okullarından Altınordu, Fenerbahçe ve Göztepe gibi kulüplerin formasını terleten genç yetenek Ethem Eren Vardar, yeni sezonda Denizli İdman Yurdu formamız için mücadele edecek. 2005 doğumlu hücum oyuncusu, dinamizmi, çalışkan yapısı ve sahada bitmeyen enerjisiyle takımımıza güç katacak. Ailemize hoş geldin Ethem" denildi.